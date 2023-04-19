台中市公車去年底轉彎撞死一對母子引發軒然大波，19日台中市議會定期會專案報告，台中市議員江和樹、蕭隆澤都指出部分公車的離譜行為，其中江和樹說，大里竟然有公車司機將公車違停在斑馬線上跑去「夾娃娃」等誇張行徑，要求市府請業者改善品質，否則就「換一家」。交通局則反應，可透過1999及客運業者客服專線反映。

江和樹今天在定期會質詢時要求市府改善公車品質，否則就換一間來營運。（張亦惠攝）

江和樹表示，新北、高雄公車司機都有加薪台中是否跟進？若市府要加薪，對不當行為也要重罰，東南客運有公車3月22日半夜貪圖方便停在路邊，還營造車子壞掉的假象，隔天清晨立刻開走；3月26日更發現有東南客運的公車停在斑馬線、槽化線上，司機則跑去一旁夾娃娃，令人傻眼，若客運公司無法改善品質，請市府換一間來營運。

市議員蕭隆澤也表示，有民眾反應，某路線6點15分發車的公車，5點半就發動引擎怠速，不僅吵到附近民眾，也不環保，為何交通局無法約束這種不當行為？

市議員陳政顯指出，交通局雖舉辦公車評價，但公車脫班、誤點等情形仍常發生，很多公車業者領了市府的補助後，依然我行我素讓民眾反感，建議公車評鑑由公車族直接嚴格批判，把記錄不良的公車業者直接陶汰，才能確保搭車品質及行人安全。

交通局指出，目前民眾陳情公車服務狀況，已可透過1999及客運業者客服專線反映，有關議員建議在公車上設置QR code，交通局將與客運業者研議車上設置可行性，讓乘客第一時間可透過手機反映相關問題。