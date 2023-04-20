Max Scherzer has been ejected from today's game for using an illegal foreign substance on his glove



(via @SNYtv)pic.twitter.com/zjPSL2RJcf — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 19, 2023

大都會王牌先發薛爾瑟（Max Scherzer）逐漸走出開季不順、正要步向正軌時，沒想到麻煩卻又找上他，今（20）日客場登板交手道奇，薛爾瑟因為手套上頭出現了非法物質，遭到裁判驅逐出場，大都會最終仍以5比3取勝。

事情發生在第2局結束後，當時薛爾瑟接受了裁判的例行性檢查，但一壘審庫濟（Phil Cuzzi）發現有異，要求薛爾瑟換一個手套，就在下一次的局間檢查時，薛爾瑟的手套還是未能闖過庫濟這一關，並將將薛爾瑟強制驅逐，雙方因此展開激烈爭執，薛爾瑟最終留下3局無失分的成績。

薛爾瑟賽後肯定有話要說，他表示自己就只是使用松香，「他們說我的手太黏了，我以孩子的性命發誓，自己沒有使用其他外部物質，這只是汗水和松香，我努力向他們解釋，他們還是堅持想法，就因為這樣把我趕出場了。」薛爾瑟補充說道，在2局結束後，已經在一位大聯盟工作人員的面前用酒精清洗雙手，不可能會冒著再次被檢查的風險下使用外部物質，但薛爾瑟也坦承，松香加上汗水確實會讓球變得更黏。

按照規定，薛爾瑟將自動被禁賽10天，仍可以提出上訴，薛爾瑟經紀人波拉斯（Scott Boras）認為，大聯盟應該要有明確且精準的規範，而不是依照裁判主觀認定來做判決，美媒《The Athletic》記者布坎南（Zach Buchanan）指出，自從大聯盟嚴格取締作弊行為以來，庫濟已經作出3次關於黏性物質的驅逐。不過球迷最有印象的還是2021年交手費城人，當時仍穿著國民戰袍的薛爾瑟在4局當中被裁判檢查3次，其中1次是應費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）的要求，薛爾瑟一度解開皮帶接受檢查，最後朝著費城人休息室飆罵解氣。