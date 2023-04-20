TITF台中國際旅展於4月21~24日熱烈開展！長榮航空直營旅行社長汎假期(展區編號：2111)，特別祭出今年暑期第一檔破天荒優惠。

暑假想帶孩子到日韓旅遊的爸媽注意囉！暢遊東北亞$15,000有找，「韓國鮮訂味5日」$14,988起(含稅)。

瘋玩樂園系列「韓國早去晚回雙樂園」$22,400起(未稅)、「東京迪士尼鎌倉江之電湘南海岸5日」$28,900起(含稅)。

花賞系列「北海道戀戀花賞超值5日」$35,900起(含稅)、「北陸立山夏日花賞5日」$36,900起(含稅)，現場付訂最高第2人折三千。

享受五星飯店度假趁現在，少人成行玩東南亞$20,000元有找！入住艾美酒店、棕櫚度假村「嗨翻馬來西亞黃金棕櫚五星飯店5日」團費挑戰市場同級最低價$19,900起(含稅)！「特惠五星北越5日」安排下榻河內五星酒店、奢享下龍灣最大的五星級豪華遊輪、品嘗歐巴馬最愛的米線套餐每人$19,900起(含稅)。

榮獲金質旅遊獎「全程五星華欣皇室風情5日」精心規劃2晚華欣海濱國際五星渡假村和曼谷奢華五星飯店，每人$24,900起(含稅)。