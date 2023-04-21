近十年可謂人工智慧(AI)發展的關鍵里程碑，顛覆人們對AI科技應用的想像，今年3月剛發表的ChatGPT-4更再次震動AI界，展現出人工智慧的超進化性能，預告了生成式AI在2023年有望迎來新一輪爆發成長。燦坤(2430)表示，生成式AI的成熟應用對高階晶片運算能力的需求越發提升，帶動軟硬體市場需求增加。隨著ChatGPT熱潮所引起的生成式AI多重應用越趨普及，消費者對電腦的需求亦隨之轉變，搭載更快速、高效的中央處理器CPU與GPU，漸成為生成式AI崛起後的重要跟風指標。

為滿足消費者設備規格提升所需，燦坤宣布聯手中央處理器晶片大廠Intel英特爾，發起「普發購機最有禮」限時優惠活動，4月21日起凡購買指定商品送燦坤獨家購機好禮，此外更串聯六大國際3C品牌推出獨家加碼贈品，活動將持續至5月5日，全省燦坤七大都會區指定門市限定，從商務型到電競/內容創作型機種，提供完整的產品陳列與購機體驗。燦坤線上購物響應同歡，線上「Intel旗艦館」同享優惠，線上下單只要選擇指定門市取貨，即可到店兌換禮品。

2023年CPU換機潮再現，接軌AI新時代，就看使用的武器設備能否跟得上。Intel 13代最新中央處理器可說是AI世代新寵兒，將主流電腦效能推升到全新境界，擅於處理多種運算密集型工作負載，讓使用者能享有領先的操作效能和使用體驗。燦坤獨家推薦搭載Intel 13代新機種，燦坤並攜手Intel集結全球六大3C品牌夥伴共同響應加碼送好禮。