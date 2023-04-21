有鑒於民眾參與公共事務的意願提高，基隆市政府21日宣布，將自22日起，正式啟用基隆市的公共政策網路參與平台（i-Voting），讓民眾可以針對公共議題提出建議、參與討論以及投票。

基隆市長謝國樑表示，這項網路公共平台讓基隆市民期待已久，因此他在上任後，便積極推動這個平台的建置，22日將正式啟用，也讓基隆成為全台22個縣市中，第18個成立i-Voting平台的縣市。民眾將可以透過這個平台，主動針對公共政策提出意見、見解或政策建言，透過附議過程，凝聚社會共識。

謝國樑說，他知道一定會有市民抱持著不同的意見，也可能會出現市府不喜歡或不樂見的議題，他認為，讓公民參與投票等意見的表達，本就是天經地義的事情，也是市府所應該接受的。尤其現今公投兩年才能進行一次，也將讓i-Voting平台成為民眾意見聚集的地方。

發言人林麗蟬說明，市府已於今年3月22日建置完成相關系統平台，並經測試後將於4月22日正式上線。目前共有三項主要功能：第一項「提點子」，民眾主動於網路上針對公共政策提出意見並形成共識後，由業務單位檢核，檢核通過次日45天內須經1500人附議即成案，再由機關評估提出回復。

第二項「眾開講」，由機關提出正在規劃或推動之政策，將議題放置在平台上，並透過平台機制公開徵詢民眾意見，也可以設計投票機制讓民眾選擇支持或反對；第三項「參與式預算」，由機關公告需求及提出候選方案，讓民眾參與投票。

民政處張淵翔處長指出，目前市府各局處機關將先行擬訂三項提案，透過「眾開講」的功能讓民眾一起參與，提案內容分別為「垃圾車播放音樂問卷」、「實施競選廣告物減量問卷」、「工地圍籬綠美化推動問卷」，透過線上參與機制，彌補既有民意蒐集方式之不足，讓民意能夠更加快速便捷的表達。「基隆i-Voting公共政策網路參與平台」網址： https://klcg.join.gov.tw/idea/propose/search。