今年疫情趨緩，大甲鎮瀾宮恢復往年規模，舉行9天8夜的遶境活動，21日深夜11時5分，鑾轎凌晨1時許進入清水警分局轄區，由分局長周俊銘率員於大甲溪橋南端接駕及維護現場秩序。沙鹿8旬老翁患有帕金森氏症，想鑽轎求平安，遭信眾推擠差點跌倒，清泉所副所長陳昆源上前攙扶協助躦轎，令人動容。

大甲媽凌晨進入清水警分局轄區，今年人潮大增，民眾排隊躦轎腳。（民眾提供）

大甲媽昨晚11時5分許起駕，凌晨1時許緩步抵達大甲溪橋頭，接著進入清水警分局轄區，今年疫情趨緩，信徒恢復往年人潮，由於信眾熱情迎接，鑾轎行進也較延緩，清水警分局長周俊銘率員於大甲溪橋南端接駕及維護現場秩序，警方也出動LED燈背包穿梭在人潮中進行宣傳，提醒信眾，注意隨身重要財物，防止宵小趁機扒竊。

大甲媽凌晨進入清水警分局轄區，今年人潮大增。（民眾提供）

70歲王姓婦人不慎跌倒受傷，清水派出所吳彥融、紀慈韋幫忙擦藥並護送到5公里的遊覽車地點，助她平安返家；沙鹿8旬老翁患有帕金森氏症，想鑽轎求平安，遭信眾推擠差點跌倒，清泉所副所長陳昆源上前攙扶協助鑽轎；88歲王姓阿嬤鑽轎2、30年，今坐著輪椅，由女兒推著，堅持要來躦轎祈求平安。

清水警分局指出，今年疫情趨緩，湧入大批人潮，有民眾騎改裝噪音機車、未戴安全帽、逆向行駛於中華北中山路口擾民， 警方開單告發共計34件。

清水警方也出動LED燈背包穿梭在人潮中進行宣傳，提醒信眾，注意隨身重要財物，防止宵小團體趁機扒竊，也規劃警方於人群中隨時注意及查緝。

鎮瀾宮今年遶境進香行程，4月21日晚上11時5分起駕，22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24日、25日新港鄉奉天宮，26日西螺鎮福興宮，27日北斗鎮奠安宮，28日彰化市天后宮，29日清水區朝興宮，30日回駕大甲鎮瀾宮。