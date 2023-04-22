文化部長史哲甫新上任即上台視《台灣名人堂》，獻出首場的電視專訪，他從小接受音樂薰陶，主修雙簧管與副修鋼琴，強調「藝文從小扎根」，因此一上任即爭取對18至21歲青年發放成年禮金，更希望能在表演藝術活動中推出「青年席位」，提供更多年輕人好的文化體驗。

過去曾在高雄服務15年多，現轉任中央政府，史哲表示雖誠惶誠恐，但因為有過去的經驗，還是對文化領域多有涉獵，而不適應的地方，笑說：「台北實在是陽光少了一點。」

文化部長任期僅1年多的史哲，曾被人講說就是個過度性質，但他自覺就等於是大隊接力的「最後一棒」，壓力雖然很大，但也自信說：「能夠跑快一點的人，才會跑最後一棒，所以我也期許我自己能夠跑快一點。」充分展現野心及決心。

他上任時也在臉書寫下「壯大台灣內容、建立文化自信」，節目中也稱會重視內容端，不管是出版、創作或是影視內容，努力做到主流化、全球化，讓全世界看見台灣，進而提升國人對自我文化的肯定及自信。

投身文化圈多年的史哲，談及對台灣的期許，史哲對台灣相當有信心：「我覺得台灣絕對可以在各種領域方面，都可以讓世界有非常驚人的發現。」也覺得台灣所創造出來的味道、樣貌足以讓文化可以進入每一個人的生命當中。