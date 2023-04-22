桃園市楊梅警分局為落實推動「社區警政再出發工作」，由防治組長吳黨元及同仁龔俊德查訪，得知轄內弱勢家庭洪姓民眾家中分別育有7歲、5歲、2歲等3名幼童，原靠著孩子的父親同居人打零工，及區公所的低收補助維生，但因近日同居人入監，幼童需人關心照顧，自己也無法外出打工，致家境突然陷入困境。警方昨結合慈善團體致贈1萬元紓困金，幫助他們暫時度過困境。

警方表示，洪姓民眾一家付不出幼兒奶粉、房租、生活必須費用等，急需關懷救助，21日結合「楊梅世大愛心協會」，由會長李双福、總幹事梁維坤及志工黃秀梅等，先將紓困金1萬元親自送到弱勢民眾家中，讓她能好好照顧家中幼童，並評估後續協助事宜，使原本愁容滿面的民眾，頓時放下心中大石。

3寶媽手中抱著幼童感動表示，有了這筆緊急救助金，便不用再擔心幼童挨餓營養不良，不管生活再怎麼苦，她都會努力撐下去照顧好還孩子，非常感謝員警、楊梅世大愛心協會及區公所的幫助，讓他能暫時度過困境，心中感受到社會的溫暖及愛心。