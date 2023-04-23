台灣「行人地獄」惡名昭彰，但路權的優先順序，是不是真的行人最大？一名民眾分享畫面，一輛已鳴笛的救護車通過路口時，竟停在斑馬線前，等行人通過才繼續行駛。原PO直呼「台灣終於擺脫行人地獄，變成行車地獄了」，引起熱議。

網友在臉書社團「爆料公社」分享，救護車鳴笛由遠而近，正當準備通過路口時，遇到號誌轉換，結果救護車減速停車，讓兩名行人優先，另一名行人見狀也快步跟上，3人小跑步通過。原PO驚訝，台灣終於變成行車地獄了嗎？「請問救護車司機大哥今年是被投訴幾次了」。

「可能怕被開單吧！或者沒有很急」、「越改越離譜，哪有救護車在禮讓行人的，霸王條款也不是這樣子規定」、「結果行人有恃無恐，邊滑手機邊過馬路」、「過沒多久可能連平交道上，火車都要禮讓行人」。

不過有網友表示，「救護車被規定遇到紅燈要先放慢速度，結果不少行人都以為救護車讓他們先過」、「是那3人搞不清楚狀況，救護車不是在禮讓，路口本來就會減速」、「救人要緊，行人在幹嘛啊」。

也有網友替行人緩頰，說他們不是慢慢走，有小跑步通過，如果已經踏進斑馬線，與其又退回去造成雙方互等，不如加速離開，讓救護車通行。