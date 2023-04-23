雲林縣斗南中學林千嫆（中）在全中運舉重摘金，將榮耀獻給教練們。（青年發電機提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗南中學林千嫆，參加「全國中等學校運動會」國女組71公斤，以抓舉69公斤、挺舉90公斤，拿下個人全中運首金，也為雲林舉重摘下第1金。林千嫆練習舉重僅1年半時間，去年青年盃、總統盃賽事即表現亮眼，此次摘金，特別感謝對她細心照護的實習教練周育姿，並將榮耀獻給教練們。

目前就讀斗南中學國中三年級的林千嫆，家住雲林縣四湖鄉，練習舉重前是角力選手，國一時因家庭因素轉到斗南中學，學校舉重教練看上她的潛力，力薦轉往舉重發展，林千嫆也不負眾望，在全中運摘金證明她的實力。

實習教練周育姿表示，千嫆總是最後一刻離開舉重室，有時遇到瓶頸大哭後，依舊堅持舉起槓鈴繼續練習，或許她不是天才型選手，卻是刻苦耐勞、為自己奮鬥的苦練型選手，此次奪金，之前所有辛苦都有了回報。

林千嫆為個人與雲林拿下金牌，23日消息傳回斗南中學，師生們都與有榮焉，林千嫆說自己非常喜愛舉重運動，將直升學校高中部，非常感謝教練們的指導，尤其是周育姿教練，不斷鼓勵陪伴她，讓她可以突破種種困境。

斗南中學舉重隊近幾年在賽場大放異彩，參加青年盃、總統盃、全中運，年年奪金，但光鮮亮麗的背後，實際上是很辛苦的，因為隊上僅有專任教練楊勝雄與實習教練周育姿，另1名專任教練廖志明則長期借調國家訓練中心，2名教練指導30多名選手，相當不容易。

致力推廣學生賽事的「青年發電機」指出，周育姿受限薪資不穩定，有授課才有鐘點費，加上本身還有學業貸款壓力，讓她曾經想離開學校，但看著舉重室充滿潛力的學生們，又不忍就此離去，如今林千嫆完成全中運奪金夢想，大大鼓勵了周育姿與教練團。