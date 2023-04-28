雲林縣長張麗善考察新加坡國際食品展之行28日最後一天赴吉隆坡參訪2家超市、蔬果進口公司、以及馬來西亞最大蔬果漁產批發市場，她認為相較之下雲林縣蔬果更有口感、包裝優勢，希望有機會打入馬來西亞市場。

張麗善28日率領麥寮、古坑、大埤、林內、水林、莿桐農會總幹事到馬來西亞觀摩各國蔬菜水果進口模式，參訪Aeon、 Jaya Grocer超市、蔬果進口公司Euro-Atlantic、蔬果漁產批發市場。

Aeon是亞洲最大零售業者，其在馬來西亞有大型購物中心、超市、社區型超市、藥妝日用百貨，可說大馬重要的零售通路。Jaya Grocer銷售生鮮農產品及雜貨，其生鮮農產多由美國、歐洲、澳洲、泰國進口，屬於高檔客群的超市。

張麗善表示，馬來西亞有來自世界各地的水果，看到超市陳列之後發現雲林蔬果也有優勢，例如西瓜、南瓜、茂谷柑、馬鈴薯、鳳梨，不只口感相當好，賣相、品質、包裝也都有優勢，希望有機會打進馬來西亞。

一行人接著參訪蔬果進口商Euro-Atlantic公司，該公司進口的季節性水果不乏來自台灣，4月下旬已有數個貨櫃台灣蔬果到貨，近日將在超市上架。

張麗善先前出席在新加坡舉行的台灣蔬菜節，幕後功臣是冷鏈設備，她到馬來西亞亦主要觀摩其冷鏈系統及包裝設備，盼和該公司合作銷售雲林縣優質農產。

張麗善強調，縣府必須先了解當地民眾的需求，才能探討雲林蔬果在大馬是否具有競爭力，例如當地超市也設有機蔬菜專櫃，雲林縣目前正提供有機蔬菜給台北市、新北市、桃園市營養午餐，此時是思考如何提升至國際競爭力的時刻了。