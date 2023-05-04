經濟部為加速推動綠能發展，研擬以農業容許方式開發光電設施，評估可優先推動雲林縣口湖鄉120公頃、四湖鄉230公頃、台西鄉236.7公頃的低地力區域，總面積近600公頃，地方民眾4日表示希望相關單位要有完善的配套措施，包括不影響農漁生產、回饋金規畫等，才能避免引起地方反彈，共創雙贏。

經濟部與農委會針對以農業容許方式加速推動光電設施，上個月27日邀光電業者舉行座談會，達成部分共識，包括台17以西低地力土地及漁電共生專區之一般農業用地，如獲經濟部遴選的業者，得採容許農光共存方式設置；台17以西低地力地，以農業綠能發展區為名推動農光共存。

優先以容許方式推動低地力土地面積共約1122.7公頃，其中口湖鄉120公頃、四湖鄉230公頃、台西鄉236.7公頃，彰化大城536公頃，雲林占比逾半。

對此雲林縣議員蔡孟真表示，她本身是口湖鄉人，中央積極發展光電，只要不損及在地農漁民利益，她並不反對，但有些農漁民仍希望持續從事農耕或水產養殖，這點相關單位一定要尊重其意願。另外，採容許方式設置光電需繳納回饋金，如何回饋地方也是重點之一。

縣議員蘇國瓏說，身為四湖鄉人，他發現有一些農地或漁塭閒置，可考慮用來種電，不過有些農漁用地可能只是暫時閒置，所以一定要經過農漁民同意，才能進行光電開發，這有賴政府相關單位與光電業者提出利多來說服大家。

台西鄉丁姓漁民指出，台西地區近年來積極開發光電設施，有些魚塭因人口老化、年輕人外流等因素閒置，漁民參與光電意願較高，但要確保收入能夠讓老一輩漁民維持生活所需，才能避免產生社會問題。