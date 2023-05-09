農業是高度環境依賴型的產業，尤其極端氣候下的災害頻率及強度增加，大大衝擊農業生產的穩定。農委會爭取疫後特別預算，3年內將投入2.15億元與中央氣象局合作，未來3年雙方將合作再增建100多個農業氣象站，透過全面性、系統性的農業氣象資訊服務，達到強化極端氣候下的防災與調適。

為強化氣象資訊應用於農業，以因應當前劇烈氣象變化，農委會與氣象局今(9)簽訂「農業氣象資訊服務及應用合作協議」，針對提升氣象觀測資料服務品質、深化農業氣象跨域應用、促進資訊交換與服務推廣等3大面向，深入合作達到強化極端氣候下的防災與調適，提升我國的農業韌性。

農委會副主委陳駿季表示，農業本質還是看天吃飯，過去農作物最怕的就是5月後的汛期，也就是颱風季，但2020年開始影響台灣的颱風非常少，反之這幾年天災主要是乾旱、高低溫和豪雨，農業經營風險變得越來越高。

陳駿季指出，2016年起農委會和氣象局合作佈建觀測站，現在有722站，其中包含176個農業氣象站，農業氣象站主要針對農業產區，觀測數值包含日輻射量等，和一般觀測站較為不同，也能瞭解當地天候觀測值，對後續因應天災的損失也能降到最低，「氣象觀測站只是第一步，後續資訊分析和解讀才是最重要」。

氣象局長鄭明典表示，以往農民曆可以很清楚的運用，但在極端氣候下，過去的氣候基礎已經不見，也代表農業需求跟著改變，以前氣象觀測站提供的資訊就能滿足農業需求，現在則是「被迫升級」。