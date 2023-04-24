許多藝人或網紅會藉著自己的名氣，狂接業配代言吸引民眾團購，至於是否真的那麼好賺？對此，擁有高知名度的網紅陳沂也點出關鍵，指出主要還是要看「人」為主。

陳沂表示業配和團購的差別，在於業配是收廣告刊登費，廠商賣的好壞都拿一樣的錢，團購則是取決於營業額來分潤，還會加保底費，對比下比業配便宜，不過檯面上的通告藝人，都是利用追蹤的粉絲數，來廠商找他們業配，不過通常銷售都不佳，接著強調：「賣的好的，一定是拿分潤划算」，並舉自己為例，曾經一檔分潤曾拿上過百萬元。

陳沂指出能夠拿到上百萬分潤，還是要拜超高銷售量所賜，倘若廠商願意給出更好折扣，自己則會大方退分潤趴（%）數，回饋到售價上，接著強調：「這個應該很多廠商都能出來作證」，至於怎樣才算賣很好？她表示關鍵在於「誠實」，不僅每個業配都是認真選品認真試用，價格也是考量因素之一，像是自己絕不賣暴利商品，主要在於不想對不起良心。

陳沂坦言有些人賣「人設」，常常說要開團要做公益，或打著賣愛家、愛小孩的形象，無奈照樣還是很多人買單，接著話鋒一轉，她指出以自己的形象，若真要騙消費者，月入千萬以上都有可能，但由於自己錢真的夠用，不想要為了賺錢對不起自己的良心，才會一個謊話都不想說。