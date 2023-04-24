台灣人熱愛威士忌，2019年銷售額就高達546億新台幣，台灣也是蘇格蘭威士忌全球第3大出口國，有鑑於此，旺旺中時集團於2023年2月舉辦第一屆威士忌推薦大賞《金威獎》，規劃3階段票選，包含「生活玩家推薦」、「300名素人盲測」和「萬人網路海選」。目前萬人海選已於四月初投票結束，篤定《金威獎》大功告成。然而本次錯過的朋友也別擔心，旺旺中時集團相信威士忌的熱潮經久不息，預定今年8月再舉辦《金威獎 秋季大賞》活動，屆時歡迎喜愛威士忌的朋友共襄盛舉。

《金威獎》「300名素人盲測」廣邀北中南朋友共襄盛舉，好幾位深藏不露的行家直呼「好困難!」(圖/中時新聞網攝)

「萬人網路海選」共有6大獎項分類，包含「人氣品牌」、「禮尚往來」、「台菜絕配」、「新手教練」、「紳士指定」及「女神欽點」，每人每天可至專屬投票網站限投1次，每個獎項可最多投3票，讓大眾也能支持自己喜歡的品項，目前活動已經結束，並公開每個獎項分類的人氣Top3。

【公布2023年《金威獎》「萬人網路海選」6大獎項分類的Top3】

「人氣品牌」:歐肯、傑克丹尼、仕高利達

「禮尚往來」:大摩、約翰走路、百富

「台菜絕配」:仕高利達、布納哈本、OMAR

「新手教練」:蘇格蘭王、約翰走路、三得利

「紳士指定」:里爵、泥煤哥、卡爾里拉

「女郎欽點」:班瑞克、汀士頓、百富

2023年旺旺中時媒體集團《金威獎》投票網站風格沉穩，「萬人網路海選」共有6大獎項分類引人入勝。(圖:中時新聞網)

除了網路投票的公平決選外，《金威獎》更回饋網路投票者3大獎項隨機抽選，包含精選威秀電影票、旺旺禮盒、金威杯，中獎名單如下：

30位威秀電影票得獎者: 高朝吉、郭怡婷、蔡比巴、kate hu、Chen麥可、白懷特、Ting-Yen Chang、Unfor、Lee Rui Love、Elaine Chen、Jeremy Mei、YaHua Wines、chris chen、張小姐、木友、林建航、jun Da、廖慈千、陳秉泰、HT Chuu、Pearl Chu、Joe Huang、曾容容、184 CDG、曾語緹、蔡維仁、林欣穎、王依寧、藍榆茜、邱詩涵。

旺旺禮盒10名得獎者為: 林俊青、周鴻倫、吳映萱、顏瑞儀、Giewe Ma、陳仕哲、郭家平、陳玉玲、Tina Wang、Josephine Lin。

金威杯獎項10名得獎者為: 鄭筑予、Amy Ku、肯尼老柯、Perry Chen、松鼠寶寶、偉誠羅、Patrick Pan、Ivy Lee、Chiang Monina、黃佩璇。

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。