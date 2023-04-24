復華投信表示升息尾聲，利率上升壓力出現減緩，現在就是相對投資美股的好時機。經濟逐步進入復甦期，台灣就有簡單能參與美股成長動能，投資全球龍頭股中的龍頭的好方法。復華S&P500成長ETF(00924)追踪標普500成長指數，並選取標普500指數中具有成長潛力的公司進行投資。這些公司在全球範疇內具有較強的競爭力，並在各自領域中具有高度創新性和技術優勢。通過投資這些成長型公司，該基金旨在為投資者帶來長期穩健的資本增值。

標普500成長指數十年報酬達284.7%

彭博資訊統計數據顯示(截至2022/12/30)，過去10年S&P500成長指數累積報酬率，除了優於S&P500指數的226%，報酬率也大幅領先台灣加權股價達三位數、差幅達118%，也超過台灣50、台灣高股息指數同期累積的185%、95%。

(圖/復華投信提供)

復華美國標普500成長ETF的成功募集反映出投資者對未來成長股的樂觀預期。隨著全球經濟逐步復甦，投資者對成長股的需求愈發旺盛，尤其在如今的市場環境下，抗通膨能力強的成長股更具吸引力。(4/20)根據最新數據顯示，S&P500成長股指數今年迄今上漲10.33%，超過S&P500指數同期8.20%的漲幅。投資者對於具有創新能力、市場份額持續擴大以及業績持續向好的成長型企業更加青睞。相較於價值股，成長股在這種環境下能夠更好地抵禦外部風險，並在市場競爭中保持競爭力。

(表/復華投信提供)

聚焦股市成長題材，布局ETF掌握後市復甦投資契機

2023年美國股市中，快速成長股正引領今年以來的美股漲勢，成長股仍具有相對優勢。在經濟基本面持續改善的情況下，投資者可將目光聚焦於具有成長潛力的企業，以實現長期資本增值。

美股漲跌牽動全球市場表現，一手包辦美國大型成長股的「復華S&P500成長ETF」(00924 )將在4/26掛牌上市，復華投信建議投資人長期定時定額累積單位數，入手價格低，不僅抱得住，也才有機會掌握全球經濟復甦帶來的投資機會，透過分散投資組合風險捕抓高成長的個股，分享到成長紅利！投資人可直接在各大券商進行買賣交易，想要定期定額存ETF，也能透過華南永昌證券、國泰證券、統一證券來長線布局！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。