南韓人氣男子偶像團體ASTRO成員文彬4月19日在家身亡，得年25歲，消息震驚粉絲跟星友們，車銀優為了送他最後一程，匆忙結束美國的工作趕回韓國悼念。事隔10天，車銀優依照原定行程赴泰國出席韓泰交流活動KonnecThai，被鏡頭捕捉到憔悴的模樣，令粉絲看得好心疼。

車銀優所屬經紀公司Fantagio表示車銀優會照常出席活動，並強調「這是公司、車銀優跟主辦單位深入討論做的決定」，只見昨(29)日活動正式開始後，泰國明星Billkin、Boun、Jeff等人一一現身紅毯，車銀優則擔任壓軸嘉賓，身穿簡單的黑色西裝現身，並不忘跟所有人揮手打招呼，帥氣的模樣吸引粉絲拿手機搶拍。

然而車銀優的臉色相當憔悴、看上去瘦了很多，且幾乎全程未露出笑容，看得出尚未走出隊友驟逝之痛，因此粉絲們紛紛留言安慰：「唉，銀優要好好的」、「一切都會好起來的，期待愛笑的銀優」、「很直覺感受到整個人都不對勁」、「好心疼，公司就不能讓他好好休息嗎！失去彬尼還把眼睛哭腫了」、「最近累了吧，不誇張，眼神都沒有光了。」

日前，車銀優曾跟隊友產賀一起到公司替文彬設置的靈堂悼念，留下的小紙條寫下：「彬啊，這是想見你的夜晚，你這個壞傢伙！我和產賀睡不著，所以一起來了，你睡得好嗎？所有自然而然與你相處的事情，包括一些微不足道的小事，為什麽現在會這麼懷念和後悔。在月球上，一定會比這裡幸福許多倍，你留下的所有事情我會負責並照顧好，不要太擔心了。辛苦了。我愛你，對不起。朋友啊。」

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