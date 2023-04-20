南韓人氣男團「ASTRO」25歲成員文彬19日在家身亡，震撼演藝圈，不僅粉絲難以接受，圈內好友也悲慟不已，和他感情相當好的隊友車銀優，也緊急取消美國行程，今（20日）傍晚抵達首爾仁川機場，趕赴靈堂送文彬最後一程。

前陣子在美國跑行程的車銀優，本來工作要24日才結束，但得知文彬噩耗後，緊急取消所有行程，20日傍晚抵達韓國，而全身包緊緊、戴著黑色鴨舌帽和口罩的他，全程不發一語，低頭快步離開機場，趕赴文彬靈堂守靈。而網友看到車銀優表情沉重、眼神藏不住哀戚，也十分心疼。

車銀優全身包緊緊趕回韓國。（圖／取自韓網）

車銀優出道前就和文彬認識，畢業於翰林演藝藝術高等學校，組成男團「ASTRO」後，還有一段時間是室友，關係好到自稱彼此是「肥皂CP」。

車銀優從美國返回韓國。（影／取自NewsenTV的YouTube）

「ASTRO」隊長JIN JIN、尹產賀一得知消息就守在文彬靈堂，當兵中的MJ則是緊急向軍隊告假，退團的ROCKY也在靈堂現場，加上車銀優也趕回韓國，成員到齊送文彬最後一程。