Umm, Wander... WUT IN THE WORLD WAS THAT 🤯 pic.twitter.com/D3KxYLzD8a — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 25, 2023

世界大賽衛冕軍也擋不住光芒的鐵蹄，光芒25日迎戰太空人，雖然未能再轟出全壘打，仍以8比3獲勝，締造大聯盟20世紀以來最長的開季主場14連勝。這也是光芒本季第20勝（3負），最接近他們的球隊是目前7連勝中的海盜隊（16勝7負）。

光芒開季連續全壘打的歷史紀錄最後停在22場，他們已經超越水手隊2019年寫下的開季連續20場開轟紀錄。這一輪狂風暴雨下來，光芒總計打下了102分，同時只失掉34分。

相較之下太空人的開季相當普通，他們失去了二壘大將「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve），他在經典賽被觸身球砸傷手指，開刀之後最快6月才有機會回歸。

此戰的一個精采鏡頭是光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco），他第5局衝到左邊線外，跑在三壘手前面去搶接界外飛球，結果那球沒掉進他手套，卻被他用右手掌給接住，幾乎當成板球在打了。板球打者可以戴手套，但是投手和野手必須赤著手。

太空人3局上打到3比1領先，但是光芒該局下半就打出大局，太空人投手厄奎迪（José Urquidy）被打得手忙腳亂，兩出局滿壘之後又被兩支安打清空壘包，光芒超前3分，太空人此後未能再得分。法蘭柯單場4安打，打擊守備俱佳，光芒打線有5人打擊率超過3成。