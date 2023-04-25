寬宏第1季營收2.02億元，年減50.64％，主要推出「光之影海洋展」、「小美人魚特展」以及「僵」展，單季有機會較上季轉虧為盈。

第2季有4月中結束的OZone台北演唱會，目前林志炫、李翊君的演唱會持續售票中；今年無大型舞台劇挹注，營收會衰退，但大型舞台劇毛利低，公司規畫40個節目，以多場小型展演來提升毛利及獲利能力。

業外方面，寬宏藝術去年底持有宏碁資訊及展逸250張、720張，宏碁資訊受惠AI概念股的飆漲，今天創下史上新高，飆升到298元，收盤271元，寬宏藝術持有成本50元，潛在獲利5520萬元；展逸主要從事運動活動服務、運動經紀、運動教育課程、運動場館經營及運動餐酒館等運動相關業務，為台灣具代表性綜合型體育服務性集團，預計4月27日登錄興櫃，興櫃價格55元，寬宏藝術持股成本37.5元，第1季處分300張，由於放在OCI，不會顯示在損益上，但會貢獻淨值，剩下的420張假若以55元登錄興櫃價計算，潛在利益居接近750萬元，隨著登錄興櫃，潛在收益有望水漲船高。