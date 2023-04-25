過去一個月以來，美股的波動性是2021年以後最小的，這種狀況讓市場感到莫名不安，尤其目前仍有多項利空因素在市場上盤旋，專家推測，目前美股的「死魚盤」主要是技術性因素造成的，需要提防這種暫時性因素消失，所帶來的可能衝擊。

Business insider報導，目前股市的利空因素仍來自不斷上升的利率，即使通膨數據已經下滑，但聯準會並沒有發出踩煞車的訊號，此外，利率上升導致信貸規模緊縮，進而造成銀行業的動盪，同樣形成負面因素。

然而在此狀況下，美股並沒有出現劇烈下跌波動，當然也沒有出現驚人漲勢，對此，摩根大通首席市場分析師Marko Kolanovic表示，「主要原因應該是暫時性的技術因素，期權賣家讓股價出現反轉，但低迷的波動性也會刺激機械性買家（mechanical buyers）進場，最終形成一個似乎不受負面因素影響的奇怪市場。」

Marko Kolanovic提到，這種市場動態「人為地」抑制人們對基本面風險的看法，「一旦你看到反彈，請按下賣出的按鈕獲利了結，企業第一季的獲利狀況也許是好的，但我們仍建議在市場出現漲勢時降低未受保護的風險。」