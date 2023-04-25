法務部矯正署嘉義監獄一名受刑人阿勇（化名），去年5月清晨趁獄友熟睡之際，竟把手伸入獄友的被子內，隔著褲子抓、扯獄友的下體，獄友在過程中被痛醒，不甘受辱報警提告；法官依犯乘機猥褻罪，判處阿勇有期徒刑8月。

據判決書指出，阿勇（化名）因案在監獄服刑，去年5月23日上午6時許，阿勇趁鄰近獄友熟睡之際，竟伸手進入獄友被子裡面，隔著褲子抓、扯獄友生殖器，對其猥褻得逞，案經檢察官偵查起訴。

法庭審理時，阿勇坦承當日有碰到獄友的身體，但辯稱當時是在叫他起床，沒有摸到他的生殖器，並否認先前遞交監獄的陳述書內容，「那不是事實，是別人幫我代寫的」。

而獄友出庭時證稱，當時感覺自己被摸，直到痛得驚醒才發現被猥褻，醒來後質問他「為什麼摸我」，「但他不講話，有種讓人感到奸笑或傻笑的態度。他侵犯我的時候，讓我覺得不舒服」。

法官認為，依一般社會通念，阿勇行為應認已足以誘起、滿足性慾，而使獄友感到嫌惡或恐懼，屬乘機猥褻行為無疑；法官審酌其經濟狀況普通、多項犯罪前科，犯後否認犯行等一切情狀，依犯乘機猥褻罪，判處阿勇有期徒刑8月。

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