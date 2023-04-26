根據路透社所見信函，9名美國共和黨籍聯邦參議員組成的團體以國家安全疑慮為由，今天促請拜登政府對華為公司旗下的華為雲和其他中國雲端運算平台施以制裁。

這封先前未報導、以參議員海格提（Bill Hagerty）為首致商務部、國務院和財政部的信函指出，中國雲端運算公司「擴大與外國實體接觸，有些是受到制裁的外國實體，正對美國和我們盟友夥伴的國安和經濟安全利益直接構成挑戰」。

華為和上述美國機構未立即回應置評請求。

路透社報導，這些參議員表示，華為雲在2021年與中國長沙天儀空間科技研究院有限公司共同發表「天算星座」（Sky Computing Constellation）。他們說，長沙天儀空間科技研究院「因提供重要衛星影像協助俄羅斯聯邦內的實體，最近受到財政部制裁」。

2019年5月，商務部以美國國安為由將華為列入貿易黑名單，華為則否認構成安全風險。

這封由海格提、提里斯（Thom Tillis）、盧比歐（Marco Rubio）、戴恩斯（Steve Daines）、克魯茲（Ted Cruz）、恩斯特（Joni Ernst）、布里特（Katie Britt）、克芮麥（Kevin Cramer）和蘇利文（Dan Sullivan）等參議員聯名的信函指出：「我們促請你們運用所有可用工具對這些公司採取果斷行動，包括制裁、出口限制和投資禁令，並進一步調查中國雲端運算公司。」

這封信函也要求拜登政府官員將阿里雲列入商務部的出口管制清單，稱阿里雲與中國軍方的緊密關係「讓它成為一個明確的持續國安威脅」，財政部應將阿里雲列入涉及中國軍工聯合體企業清單。

阿里巴巴集團旗下的阿里雲未立即回應。這封信函指出，阿里巴巴2015年在加州聖克拉拉開闢營運2個資料中心。

路透社2022年1月報導，拜登政府正在審查阿里巴巴的雲端事業，以確定是否構成美國國安風險。這項審查著重阿里雲如何儲存美國客戶資料，包括個資和智慧財產，以及中國政府是否能夠存取。

這封信函敦促拜登政府應多加考慮，是否對百度網盤和騰訊雲等中國其他雲端服務供應商進一步調查或採取行動，因為它們可能影響美國國安。

美國前總統川普政府2020年8月曾針對阿里巴巴等中國雲端服務供應商提出警告，「以避免讓美國公民最敏感的個資及我們企業最具價值的智慧財產，遭我們的外國對手在雲端系統上進行存儲和處理」。