瑞儀第一季營收年減35.66％ 每股純益1.58元 15:332023/04/26 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 背光模組廠瑞儀（6176）舉行法說會，公布第一季財報，第一季合併營收約92.5億元、年減35.66％，毛利率維持在17.71％，受到匯損影響，稅後純益約7億元、年減66.3％，稅後每股純益1.58元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展望下半年，瑞儀表示，公司將推出15吋新款筆電，14吋、16吋筆電將有更新版上市，12.9吋平板電腦也將有改款產品上市，待新產品陸續推出並且放量，第二季起營收可望回升。 瑞儀今年也將配合客戶需求，赴越南設置生產線，預計今年第四季量產。 #瑞儀 #每股純益 #筆電 #也將 #更新版 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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