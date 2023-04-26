展望下半年，瑞儀表示，公司將推出15吋新款筆電，14吋、16吋筆電將有更新版上市，12.9吋平板電腦也將有改款產品上市，待新產品陸續推出並且放量，第二季起營收可望回升。

瑞儀今年也將配合客戶需求，赴越南設置生產線，預計今年第四季量產。