桃園市中壢後火車站新興路靠近台鐵圍牆側，原有大量廢棄機車，民眾也習慣將車輛亂停形成亂象，中壢區公所執行路面及人行道環境改善，工程預計本月底完工，地方希望連同台鐵圍牆可一併進行綠美化，立委魯明哲26日邀集相關單位會勘，決議由台鐵局提供30萬元經費，並由中壢區公所代辦美化工程。

桃園市中壢後火車站進行人行環境整治，區公所清除廢棄汽機車占據道路，相關工程4月底完工。（呂筱蟬攝）

中壢後火車站新興路環境髒亂，長期遭附近居民及來往旅客詬病，中壢區公所展現鐵腕手段，執行廢棄車輛清除作業，魯明哲表示，當地環境初步已有改善，針對鐵路圍牆區域居民期盼加強綠美化，經過會勘討論，請台鐵局在10日內完成圍牆內樹木植物修剪整枝管理，並請中壢區公所盡快向台鐵提出圍牆託管計畫及圍牆彩繪代辦工程。而該處人行道路晚間燈光不足，也將由區公所與養工處協調，增設景觀燈增加沿線照明。

中壢區長李日強則說，新興路原來有很多廢棄機車占用道路，在地里長與立委魯明哲在今年初會勘後，公所也在2個月內將廢棄車輛公告並完成清除作業，接下來在周遭停車空間做人行環境改造，全長約250公尺，打通占用部分工程已經初步完成，剩下人行鋪面還需要再處理，至於人行道旁圍牆屬於台鐵局，經過會勘決議，接下會再做綠美化工程及圍牆彩繪，希望在2個月內完工，之後讓往來旅客及行人都能有更舒適的通行空間，改善社區環境。