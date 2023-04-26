24日晚間7時44分，台南市仁德區德崙路上發生一起重大車禍，有輛日系跑車之稱「牛魔王」疑失控撞上路旁停放的冷凍貨車後，再猛撞路樹釀1死1傷，豈料，死、傷者並非跑車車主本人，該車車主得知消息後也相當傻眼，原來是送車去保養廠，愛車卻遭死、傷者與保養廠負責人商借開出去，而導致發生這場重大交通事故。

日前台南市仁德區晚間7時44分發生重大車禍釀1死1傷，有輛日系跑車之稱的「牛魔王」，行經德崙路上時，疑似與1輛停放路旁的冷凍貨車發生擦撞，隨後再猛力衝撞路樹，車體嚴重受損，警消獲報到場，先後將受困車內的40多歲洪姓駕駛與乘客梁姓男子救出，洪男先被救出送醫急救，而乘客梁男救出時已無生命徵象，送醫後重傷不治。

據《ETtoday新聞雲》報導，洪男與梁男並非車主，這輛日系跑車「牛魔王」是向保養廠負責人商借來的，日系跑車車主對車子被借出也不知情，也未同意商借，警方仍繼續釐清相關案情依法偵辦。