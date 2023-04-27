高雄一名男大生前年參加朋友的夜店慶生趴時認識一名正妹，搭訕對方後，2人狂飲4、5杯調酒，女方當場爛醉，與搭計程車回家時還吐在車上遭趕下車，男子趁機帶回自己住處想撿屍，沒想到卻因喝醉無法勃起，女子隔天發現全裸在床上崩潰報警，法官判刑1年8月、緩刑4年。

判決書指出，男大生前年4月1參加友人辦在夜店的慶生會，期間認識女子，等對方飲用調酒2至3杯後上前與對方攀談，又陸續喝了調酒1、2杯，凌晨3點時女方爛醉無法獨自行走而倒臥在地，女子的朋友就請男大生陪同搭車回家，但女子後來吐在計程車上遭趕下車，男大生就將對方帶回自己家。

未料女方酒後意識不清而不能抗拒，男大生趁機先親吻對方，再脫去衣物後，以手撫摸胸部試圖發生關係，卻因受酒精作用影響無法勃起未能侵犯對方，女方隔天中午清醒後，發覺自己與男方均未穿衣物，返家後將此事告知並詢問友人，因而報警處理。

法官認為男子與女方初次見面，因酒後失慮，乘機對女方性交未遂，考量年紀尚輕，且已賠償35萬元達成和解，女方同意給予緩刑，男子目前就讀大學半工半讀，依乘機性交未遂罪，處有期徒刑1年8月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束。