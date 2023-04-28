新北汐止鐵皮垃圾場大火 火勢猛烈黑煙急竄 延燒一旁竹林 18:172023/04/28 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北汐止鐵皮回收場大火，火勢猛烈黑煙急竄，延燒一旁竹林。(消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 新北市汐止區長江街一處鐵皮屋垃圾場今（28）日下午5時33分發生火警，現場火勢猛烈，濃煙竄天，新北市消防局派遣大批人車趕赴救援，到場後確認無人員受困，火勢有延燒竹林之虞，目前正全力撲救。 新北汐止鐵皮回收場大火，火勢猛烈黑煙急竄，延燒一旁竹林。(消防局提供) 新北汐止鐵皮回收場大火，火勢猛烈黑煙急竄，延燒一旁竹林。(消防局提供) 新北汐止鐵皮回收場大火，火勢猛烈黑煙急竄，延燒一旁竹林。(消防局提供) 友人圍毆澎湖人引眾怒！比「YA女」IG限動道歉 揭比手勢原因 直擊！教唆掃射當鋪 弘仁會大哥「鯨魚」吉隆坡押解返台畫面曝光 掃射當鋪藏鏡人！弘仁會大哥「鯨魚」吉隆坡落網 晚上押解抵台 #汐止 #垃圾場 #鐵皮屋 #受困 #延燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化又傳大火 鐵皮廠房悶燒濃煙直竄天際 00:252023/04/27 社會 患「眼球震顫症」仍樂觀進取 她獲新北表揚模範勞工 14:522023/04/27 生活 嘉義福安王爺慈善會挺侯 助新北3.8萬弱勢投保微型保險 13:312023/04/27 生活 新北全中運代表隊奪122金創隊史新高 他囊括6金居冠 12:172023/04/28 體育 陳建仁視察東環線 蔣萬安當面請命2件事 11:592023/04/28 政治 幕後大咖落網！狂掃土城當鋪51槍 第三波掃蕩弘仁會逮14人 08:432023/04/28 社會 跨區倒垃圾！ 基隆環保局抓新北業者山區非法棄置 12:162023/04/28 社會 聊創業玩計畫!新北原民局已發560萬元獎勵金 陪上百原青走向成功 10:052023/04/27 生活 北台8縣市合作平台20周年 新北再領軍推動7大亮點策略 09:002023/04/27 生活 預售屋開價太誇張！他嘆年薪百萬買不起新北：房市沒救了 05:002023/04/28 財經 屏東1至3月公墓火警287件 縣府打算用這招改善 11:472023/04/27 寶島 鼓勵原住民長者走出家門 新北第25站原民文化健康站開站 12:032023/04/28 生活 醉漢過馬路「直接倒在路中央」 倒楣計程車司機駛過將他輾入車底 12:362023/04/28 社會 分析侯友宜優勢 郭正亮曝「關鍵組織」：勢力非常龐大 12:342023/04/27 政治 世界獸醫師大會Day2新北作東道主 各國獸醫師飽遊淡水藍色公路 21:262023/04/27 生活 新北市議會藍綠推擠、隔空交戰 王威元提告鄭宇恩、李宇翔 16:172023/04/27 政治 李坤城出線 民進黨新北三重「三腳督」初選民調揭曉 11:582023/04/27 政治 23歲女子遭性侵 報案後竟成浮屍 母親堅稱「不小心落水」 11:332023/04/28 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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