新北市汐止區長江街一處鐵皮屋垃圾場今（28）日下午5時33分發生火警，現場火勢猛烈，濃煙竄天，新北市消防局派遣大批人車趕赴救援，到場後確認無人員受困，火勢有延燒竹林之虞，目前正全力撲救。

新北汐止鐵皮回收場大火，火勢猛烈黑煙急竄，延燒一旁竹林。(消防局提供)

新北汐止鐵皮回收場大火，火勢猛烈黑煙急竄，延燒一旁竹林。(消防局提供)