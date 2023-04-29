矽谷銀行在承受過多利率風險後於3月10日宣告倒閉，為整個銀行業帶來衝擊，也導致紐約標誌銀行（Signature Bank）倒閉，並促使瑞士投資銀行巨擘瑞士信貸銀行（Credit Suisse）與競爭對手瑞士銀行（UBS）在龐大壓力下合併。

法新社報導，負責監督工作的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）在報告隨附的聲明中寫道：「矽谷銀行倒閉後，我們必須基於我們學到的教訓，加強聯準會的監督和規則。」

他說，矽谷銀行的管理部門未能在銀行迅速倒閉前充分進行風險管理，聯準會監督人員發現這家銀行的問題後也「未能採取足夠有力的行動」。

矽谷銀行倒閉後，大西洋兩岸的監管機關共同努力，似乎減少了銀行業的動盪，並降低了金融市場的波動性。

巴爾的報告發現聯準會「沒有意識到公司治理、資產流動性和利率風險管理方面存在重大缺陷的嚴重性」，而在高科技產業蓬勃發展時期，矽谷銀行的資產規模在2019年到2021年翻了一倍以上。

報告也批評前總統川普任內一道撤銷部分銀行業規定的法律。

報告指出，「對矽谷銀行來說，這導致較低的監督和規範要求，包括較低的資本和資產流動性要求」，而「較高的監督和規範要求」原本可能可以「強化」矽谷銀行的韌性。

巴爾表示，聯準會將考慮加強銀行業監管，以確保能夠更早發現矽谷銀行出現的這種風險和漏洞。