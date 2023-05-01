日本東京大學（The University of Tokyo）今天說，阿里巴巴控股集團創辦人馬雲獲邀擔任東大旗下研究機構「東京學院」（Tokyo College）」的客座教授，聘期到10月底。

路透社報導，東大表示，馬雲聘期到10月底，但每年可更新合約。

馬雲將在東京學院就重要的研究主題提供建議，並針對管理和創業開設講座。

馬雲旅居海外一年多之後，今年3月返回中國。

成立於2019年的東京學院，是東大與海外研究人員以及研究機構之間的中介單位。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120501