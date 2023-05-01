攝護腺癌是男性特有的癌症，在最新10 大癌症死亡率中排名第5。一項新研究指出，植物性飲食加運動，可降低攝護腺癌惡化或復發的風險。研究人員認為，攝取原型植物性飲食可能是降低復發風險，提高整體生存率的一種選擇

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇刊登於《Medscape》（提供臨床醫師和醫學家醫療資訊的網站）文章。研究人員發現，65歲以上的攝護腺患者，採用植物性飲食，其癌症復發風險會降低。而針對每天運動的人（每周快走3次以上），常吃植物性飲食的人，其攝護腺癌惡化的風險降低56%，復發機率降低59%。

王介立表示，這一發現來自針對2,038名（中位年齡64歲）不同階段的攝護腺癌患者的研究，發表於2023年2月的美國臨床腫瘤醫學會泌尿生殖系統腫瘤研討會。報告發表者、加州大學舊金山分校的臨床研究協調員Vivian N. Liu表示，攝取原型植物性飲食可能是降低復發風險，提高整體生存率的一種選擇。

王介立引述報告發表者的說法，「水果和蔬菜含有抗氧化劑、抗發炎成分、膳食纖維，可改善血糖控制並降低發炎。相反地，動物性食品可能會增加胰島素抗性和胰島素濃度，並提高與攝護腺癌風險相關的胰島素生長因子的濃度。」