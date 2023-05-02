衛生福利部食品藥物管理署下半年開放加拿大全牛齡牛肉進口，消費者文教基金會昨天公開反對開放加拿大全齡牛肉進口，揚言發起拒買行動。對此，食藥署副署長林金富2日在立法院受訪重申，加國牛肉被世界動物衛生組織列為「風險可忽略」國家，且經政府書審評估、實地查核後確認「風險可接受」，才對外預告。

林金富上午出席立委鍾佳濱、陳靜敏及陳培瑜所辦的「賣A肝莓！消費者健康誰把關？民眾受損廠商甩鍋，食藥署接受嗎？」記者會，會後接受訪問時，有媒體問到加國全齡牛肉將在下半年開放進口，但消基會公開反對，還稱「倘若食藥署不顧民意，將發起拒買行動」。

對此，林金富強調，所有食品都有風險，牛肉輸入台灣前，食藥署會做風險管控，根據國際世界動物衛生組織標準，牛肉風險分三等級，一是風險未明，二是風險可控制，三是風險可忽略，而加國牛肉的等級是「風險可忽略」；食藥署依法受理加國申請全牛齡牛肉輸台時，有做攝食風險評估，結果是可接受的。

林金富說，牛肉要輸入台灣，政府事前會有系統性查核，分為書面審查和國人攝食風險評估，以及到當地屠宰場、畜牧場實地查核，食藥署當時有和農委會啟動跨部會合作，赴加拿大當地查核，目前技術性審查已告一段落，得到的答案和專家建議都是風險可接受，國際數據也顯示牛肉風險可忽略，才做這樣的預告。

林金富指出，預告目的有兩個，首先是周知國人政府評估、檢驗的科學結果，和民眾做風險溝通，第二，在預告期間也會廣泛搜集國人和世界各國意見和反應。

台灣目前僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，台灣與加拿大今年2月已啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，其中就包括比照美牛，開放30月齡以上的加拿大牛肉進口。食藥署日前已預告開放加拿大全牛齡牛肉進口，各方可在預告期30天內提出意見。