大陸廣東省化州市1處公園，有妹子在拍照時，突遭到1名男學生「偷掀裙摸大腿」，她感到不舒服向對方媽媽理論時，竟遭到一頓辱罵表示「女的，我看妳是出來賣的」、「妳穿這些就是傷風敗俗啊」，甚至對方媽媽作勢要打人，她被在公園追著跑；網友一見影片全看傻表示「和別人說句對不起有這麼難嗎？」、「人總是會雙標」。

綜合陸媒報導，1名穿著碎花裙的正妹，於廣東省化州市1處公園拍照時，突然遭到1名高大男學生「偷掀裙摸大腿」，她氣得要找對方媽媽溝通理論，不僅沒得到道歉，還遭到一頓辱罵，甚至作勢要打人，還對著她直嗆「他先妳的裙子是給妳臉」、「女的，我看妳是出來賣的」、「妳穿這些就是傷風敗俗啊」，還委屈說自己的兒子「他不懂的」，但她無奈又憤怒的回說「他不懂妳沒有教育他嗎？」。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「有這種媽媽怪不得有這樣的孩子」、「這麼長的裙子還傷風敗俗？」、「孩子這樣都是因為這個可怕的媽媽吧」、「養不教原來是有原因的」、「所以說優生優育很重要」、「和別人說句對不起有這麼難嗎？」、「人總是會雙標」、「我的天啊，這媽媽自己也穿裙子啊」。