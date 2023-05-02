心血管疾病是國人十大死因中的第二名，但與其他疾病不同，心血管疾病男女性在症狀、診斷和預後方面存在明顯的性別差異。台北榮總女性心臟醫學中心主任呂信邦表示，女性心血管疾病較常出現非典型症狀，如噁心、心悸、腹痛、疲勞，而不是男性常見的胸痛，因此更容易誤診，導致延遲治療及較高死亡率。

今年，台北榮總成立女性心臟醫學中心，呂信邦指出，全世界流行病學都發現，女性罹患心血管疾病雖然發生率較男性低，但是預後包括其後發生心血管死亡率或是心衰竭發生率都較男性高，因此近年來成立女性心臟醫學中心已成國際趨勢，呼籲國內廣大女性同胞，注意自身心臟健康。

女性心臟醫學中心主任呂信邦說明，男女性心血管疾病患者在症狀、診斷和預後方面存在明顯差異。（北榮提供）

然而，同樣的心血管致病因子在男女性的影響也大不同，呂信邦說，如糖尿病及肥胖等危險因子，在女性對心血管病致病風險要顯著於男性；抽菸對女性造成心肌梗塞風險較男性更高，尤其是年輕族群差異顯著，這些再再凸顯這些危險因子在不同性別影響的差異，同時也顯示年齡跟性別差異在心血管病的影響。

此外，女性在不同年齡尤其是停經後急性心肌梗塞的發病率驟增，暗示荷爾蒙扮演的保護角色，但是在隨後的臨床試驗中又推翻了荷爾蒙的心血管病保護效果，顯示出男女性在危險因子的影響上有顯著差異，對於風險的控制上應該也需要特別對待。

有鑑於此，北榮心臟血管中心特別在母親節前成立女性心臟病專科，除進行女性心臟疾病的研究，幫助醫療界更了解女性心臟疾病的發病機制和風險因素，同時希望可以提高女性對自身健康的關注和意識，並提升女性患者的照護品質。

除了心臟專家外，女性心臟病專科也需要急診、婦科、乳醫科、免疫科等專家的參與，跨科合作，共同研究女性心血管疾病，開發更有效的診斷和治療方法。這種跨科整合對於預防和治療女性心血管疾病非常重要，也有望為女性提供更好的醫療照護。