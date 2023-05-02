CNBC報導，曾拍過《前進高棉》、《七月四日誕身》、《誰殺了甘迺迪》這些重磅電影的金獎大導演奧立佛史東(Oliver Stone)，最新的作品《此時核能》(Nuclear Now)在上周末於紐約和洛杉磯上映，這星期開始在全美國上映。這位大導演慷慨激昂地論證，我們應對氣候異變問題，核能是重要、必要且顯而易見的解決方案。

這部電影於今年1月初，在達沃斯世界經濟論壇上進行了特別放映，獲得極好的評價，如今推廣給一般民眾，會創造更多的討論與影響力。

史東在電影中說，核能發電最不會產生溫室氣體排放，當然值得認真研究，因為現在的發電主要都由化石燃料推動，其燃燒排放的溫室氣體，引起的失控般的氣候變化。

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史東表示，他對氣候異常的瞭解，始於觀看了美國前副總統艾爾高爾(Al Gore)的知識電影《不願面對的真相》(An Inconvenient Truth)，看完後深深感到不安。開始閱讀有關氣候變化的書籍，包括高登斯坦 (Joshua S. Goldstein) 與奎斯特 (Staffan A. Qvist)合著的《光明的未來》(A Bright Future)一書。書中提到一些國家如何解決氣候變化，其他國家可以效仿，該書多次提及核能，而他們的立論簡單、實用、易於理解。

但是，他也深知民眾對核能的恐懼，連自己都曾經偏向排斥。因此史東就在思考「哪裡出了問題？怎麼樣才能導正？」

史東自述，他過去也是反核的，因為很長一段時間，聽說與看到的基本上都是環保主義者們世代相傳的反核論述。這些論述又交雜著社會對核武器的集體恐懼。他表示，核能的有益潛力並未被公眾所知，改變公眾的看法，是一個緩慢的過程。

史東告訴CNBC：「我們現在能做的就是陳述事實。提供正確的消息給大眾。我知道不是每個人都會相信，但有些人會有所改變。你要相信真相最終會擊敗謊言。你必須相信這一點。」

史東特別找了高登斯坦當顧問，也是紀錄片另一位主編。史東說，與書本相比，影像的效果更強大，電影不僅僅是信息。也是一種集體體驗。這就是為什麼我真的很高興，這部紀錄片能夠在影院裡上映。

高登斯坦說：「受到社會刻板印象影響，佷多人對核能的看法是隨波逐流。也許自己沒有特別看法，但其他人都認為核能不好，那核能可能就真的不好。」

「支持核能的人們，聲音沒有反核來的大，就不敢多說，也很害怕。」

根據美國蓋洛普 (Gallup) 最近的一項民意調查，美國人對核能的看法在過去十年間波動不定，但是已經普遍增加。2022年，55%的美國人強烈與傾向贊成「使用核電」，這是自 2012 年以來的比例。

史東說，這部紀錄片的傳達了現在的能源需求量，以及其他競爭國家(比如印度和中國大陸)，他們能源需求增長，未來將需要更多電力。

「我希望這部電影給觀眾較宏大的世界觀，我們必須看向世界的發展趨勢，不能只呆在美國的安全後院，做一些安全的事情，比如煮飯和開車。」

當然，有支持就有批評，美國的反核者就批評這紀錄片沒有說核能負面的部分。曾經擔任美國核管會(NRC)主席的反核人士雅茲科 ( Gregory Jaczko )說：「史這部電影令人失望，它神話了核能。錯誤地將核電的無能，歸咎於人們對輻射的恐懼，而且忽視其他拯救氣候的替代方案。」

雅茲科說，今天核能沒有普及的主要原因，是因為核能價格昂貴，而且管理不善。

「核電的主要主要問題是成本競爭力、運營效率低下、工程弱點、管理無能和設計錯誤。這些都是有據可查的。另一個問題是，建造核反應爐所需的時間太長。」

對於這些批評，史東表示，更突顯有必要製作這部紀錄片，因為核能是一種未被充分認識，和經常遭到誤解的氣候解決方案。