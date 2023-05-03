隨著2024大選腳步逼近，新北市長侯友宜參選總統態勢日趨明朗。資深媒體人黃揚明透露，有權威消息管道告知，侯友宜已被國民黨高層內定徵召，侯陣營甚至已規劃預計五月下旬到六月初，在北、中、南舉辦三場大型造勢活動。

侯友宜昨(2)日在議會總質詢被問到2024大選時表示，他擔任公職40多年，教育訓練自己奉獻給中華民國、顧台灣這塊土地，不管面臨生死邊緣槍戰或重大災難，他都勇往直前。侯友宜強調，若一個職位能承擔更大責任，做好了，可以照顧更多人，就要勇往直前。外界認為，侯友宜參選態勢逐漸明朗。

黃揚明今(3)日在臉書指出，有權威消息管道告訴他，侯友宜已被國民黨高層內定徵召，將代表國民黨參選2024總統大選。侯陣營已展開規劃，預計五月下旬到六月初，在北、中、南舉辦三場大型造勢活動，當作侯友宜2024起手式。黃揚明建議國民黨中央應妥善回應此消息。