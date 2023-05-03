展覽首日，300家參展商展示出蓄積5年的研發產品和技術，吸引來自全球國外知名品牌、代理商、批發商、零售商等湧進高雄展館觀展，包括來自54國、近3500位專業買主，展會現場洽談商機鼎沸，展現台灣扣件產業的雄厚實力。

本屆扣件展吸引海內外業界指標企業大力支持，包含至盈、鉑川、台灣鋼鐵集團、世豐(2065)、路竹新益、正曜、德國英飛凌、法國阿托科技、瑞士鋼鐵、日本大寶精密、義大利商薩克瑪林比亞特等。展覽規畫三大展區，完整呈現扣件產業生態系。

今年因應市場趨勢新設立「原物料、模具、手工具區」，呈現全新的材料技術、扣件應用及檢測工具等整合服務，包含英飛凌公司(N2132)展示具高強度與韌性材料「碳化鎢」所製模具、昇隆企業(N2126)研發的各式特殊形狀沖具；「扣件成品區」展示成品廠商最新科技的扣件產品，包括春雨(2012)(N1136)的攻牙螺絲、台灣精密扣性(N1524)展出獨家專利和設計「TPF-XDC 割尾」木螺絲產品、金全益(S1536a)則帶來沙暴木螺絲與電壁虎；「機械設備區」則提供扣件業者最新的智慧製造設備與節能方案，像是允拓材料(S2444)展示LCD製程用關鍵零件、半導體、汽車、航太所需的加工零件、琛元企業(S2138)帶來台灣第一台「HC-P14 高速倒角機」與科研精密(S2452)「GJ-400 CNA內外徑複合磨床」，運用最新的節能高速伺電機，搭配數位化人機介面，加速生產速度並同時達到節能減碳的目標，透過最新的智慧製造設備，協助業者轉型，解決世界各國針對ESG的嚴格標準與扣件產業的缺工問題。

在後疫情時代與全球產業數位化的2大議題下，扣件產業依然需求暢旺，我國業者持續朝向「高值化」及「低碳化」邁進。本屆展覽辦理的周邊活動也緊扣市場對於扣件業智慧製造、轉型升級及淨零碳排等趨勢議題的重視。展覽首日辦理之「全球扣件產業論壇」，聚焦扣件業歐美國際市場分析及ESG低碳扣件兩大主題，邀請美國、德國及義大利扣件經銷商協會會長及業界專家，分享最新產業動態與新知。