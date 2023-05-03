食藥署近日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，引發狂牛症風險未完全解除的疑慮，消基會對此發出聲明強調嚴正反對。國民黨立委賴士葆今(3日)在臉書發文指出，根據《食安法》第15條，曾發生狂牛症的國家10年內不得進口。但食藥署卻說加國已被認為是狂牛症風險可忽略的國家，蔡政府查場及審核書面資料所採用的是低標不是高標，說風險評估，其實心中早有定見要開放，太過貿然，沒有站在替民眾健康把關的立場。

賴士葆表示，前年美國萊豬要進口，蔡政府話術說可以幫助台灣加入國際組織，如今萊豬吃了，加入國際組織還沒個影子。現在要與加國啟動投資促進保障協議（FIPA）談判，這月底又要開放全齡的加牛進口，為了爭取不確定的經貿利益犧牲人民食安，就是認定台灣人太善良可欺了！

「根據《食安法》第15條，曾經發生狂牛症（BSE）的國家，10年內不得進口。」賴士葆提到，加拿大在2015及2021都曾發生狂牛症，這是為什麼消基會基於保護民眾食安的考量，要發起抵制加牛的活動。但食藥署卻說，加拿大已被認為是BSE風險可忽略的國家？他強調，狂牛症的潛伏期長，檢測不易，蔡政府查場及審核書面資料所採用的是低標不是高標。

賴士葆指出，蔡政府派人到加拿大查場，所到的肥育場30月齡以上牛隻只有0.11％，現場考察未發現重大缺失，只有些許輕微缺失，明明政府查場的樣本數不足，還是確定要讓全齡的加拿大牛進口，這樣的說服力太低！他直言，政府所說的風險評估，其實心中早有定見要開放，說加拿大是狂牛症風險可忽略的國家，「其實太貿然，並沒有站在替民眾健康把關的立場！」