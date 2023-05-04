小型模組式反應爐 (Small Modular Reactors SMR)具備體積小、安全特性更高、緊急應變計畫區大幅縮小等優勢，與核融合技術等成為下一代核能科技發展方向。原能會指出，核研所持續掌握各國在第4代核反應器、SMR技術發展趨勢，以作為我國SMR發展的初步研究基礎，核融合則在盤點國內相關資源的可行性。

根據各界關注未來核能科技的發展，原能會報告指出，第4代反應器的發展目標為更高的永續性，且具備經濟性、安全性、廢棄物最小化與核子保防優勢，然而其技術發展難度高，目前僅美國NuScale的壓水式SMR取得美國核管會(Nucleat Regulatory Commission)的設計認證，大部分SMR仍處於技術發展階段。

依據目前研究結果顯示，SMR具有單一機組電量小、安全性提升、緊急應變計畫區大幅縮小、易於執行負載追隨、燃料填換週期較長等特點，適合用於分散式供電，與再生能源或其他工業設施整合，只是發電成本可能較傳統反應器高。

原能會表示，NuScale設計的SMR採用被動式冷(Passive Cooling)系統，正常運轉時利用冷卻水自然循環的機制以冷卻爐心，反應器模組則安置在地下水池中，在停機或事故發生後利用自然對流機制，不需依賴電力及主動式組件，即可維持爐心長時間的冷卻，可大幅降低爐心熔毀機率。

另依其型式產生的放射性廢棄物特性有所不同，故其處置上的考量也會不同，故在興建SMR之前，須審視其放射性廢棄物特性，以便預先擬定妥善的處置計畫。

原能會指出，核研所持續掌握各國在第4代核反應器、SMR技術發展趨勢，藉此瞭解國際間SMR的技術發展趨勢輿管制法規因方向，以作為我國SMR發展在法規面與技術之初步研究基礎及參考。

核融合技術研究發展部分，核研所已規劃進行國際核融合研發經驗彙整分析，涵蓋磁約束核融合、慣性約束核融合、晶體約束核融合與新構想裝置等4大領域；另進行我國核融合研發資源的盤點，進而從人才、技術、工程及財務等可行性，在方向、目標與做法上提出我國未來的核融合研發策略。