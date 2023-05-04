以往二信登記情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市112學年度私立國中新生登記將在2023年5月17日（星期三）辦理，基隆市教育處表示，本次登記有兩所私立國中，分別是輔大聖心高級中學附設國中部及二信高級中學附設國中部，只要是國小應屆畢業生且設籍於本市、台北市、新北市學區內，都可以申請登記，同時基於教育機會均等原則，學校不能用任何理由拒絕登記。

教育處指出，兩所學校將在17日上午9時到12時進行國中部一年級新生登記，每位學生以登記1校為限，想就讀本市私立國中的學生，請家長當天一定要攜帶戶口名簿到學校辦理新生入學登記。

如登記人數超過核定超生名額時，聖心高中國中部將在當天下午1時辦理公開抽籤作業；二信高中國中部則依其入學簡章規定將在5月19日在校網公布錄取名單。若家長對於私校入學有相關疑義，可聯繫各招生學校，聖心高中國中部請電：(02)2428-2454分機301或304；二信高中國中部請電：(02)2462-3131分機203。

教育處長劉美蘭表示，本市私立國中新生入學登記都是採取公開程序，教育處也會在學校登記當天派人到場督導，如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或打電話到教育處反應，聯絡電話：(02)24301505分機104。