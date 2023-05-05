新北市民進黨市議員猛打國安、槍枝管制問題，市議員鍾宏仁頻頻追問「委屈和平算不算和平？」「中國有沒有敵意？」等敏感問題，新北市長侯友宜強調，和平一定要平等尊嚴對待。（葉德正攝）

新北市議會民進黨團今日開始總質詢，綠營市議員猛打國安、槍枝管制問題，市議員鍾宏仁頻頻追問「委屈和平算不算和平？」「中國有沒有敵意？」等敏感問題，對此，新北市長侯友宜強調，和平就是彼此互相往來、信任，帶動兩國、兩岸往前走，和平一定要平等尊嚴對待。

鍾宏仁先是提及，國家若不安全，新北市也不安全，國家外部不穩定，國內也不安穩，因此詢問市長對「和平定義是什麼，若沒有戰爭是和平嗎？」侯友宜表示，國家是最上位的，和平就是彼此互相往來、信任，沒有戰爭是最基本的，戰爭有很多方式，和平一定是平等尊嚴的對待。

另外，鍾宏仁也詢問，委屈和平算不算和平，並逼問侯「哪個國家對台灣有敵視的行為」，共機繞台是否算是施壓。侯友宜強調，國家自己要有信心，國家彼此要平等尊嚴往來，善待對方，但若國家領土、領空被侵犯，當然要展現態度，任何對國安有騷擾、挑釁或傷害的，當然要展現國家態度，平時也要強化自我防衛能力。

至於雙北前陣子發生的槍擊案，市議員彭佳芸也質疑，中央去年有訂定低動能槍枝輸入管制規定、空炮彈輸入審查規定，新北市對槍擊案是不是該負責任。侯友宜表示，治安最重要的是源頭管理，他直言，中央雖然有訂定辦法，但是訂得不夠周全，現在改造槍太氾濫，中央應迅速調整步伐，不然槍擊案會持續發生。

彭佳芸另也提出，台灣現在不是國際刑警組織成員，原因究竟為何，主因就是中國打壓，呼籲侯一定要說清楚台灣立場，若譴責中國都說不出來，民眾會對他有很大的質疑。

「真正重要的是務實，打擊犯罪是警方和警方務實的合作！」侯友宜回應，他擔任刑事局長、警政署長時，推動全台灣第一批駐外聯絡武官成行，管道非常順暢，打擊犯罪最重要的是務實聯繫。