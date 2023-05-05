半導體寒冬壟罩，華爾街股神巴菲特（Warren Buffett）日前親自解釋出清台積電ADR原因，是出於地緣政治擔憂。繼巴菲特之後，又有一家頂級的大中華區基金對台積電抱持疑慮。

美媒報導，統一投信基金經理人林鴻益表示，他在今年初股價修正時，並沒有加碼台積電股票，因為比起巴菲特對地緣政治風險的謹慎態度，台積電股東權益報酬率（ROE）走弱更令人擔心。

他解釋，台積電海外擴張將推升成本並拉低效率，這些都會削弱公司ROE。

過去10年，林鴻益的基金年報酬率為11.6%，他管理的統一強漢基金，在144檔主要投資大中華地區、至少2億美元資金的股票共同基金中績效排名第一。

林鴻益認為，台積電未來5到10年內，要維持ROE在目前的水準極具挑戰性，雖然能以其技術的領先地位收取溢價，減緩ROE的下滑，但影響仍難完全抵消。

今年初台積電一度跌破500美元，當時林鴻益曾考慮加碼，但最後選擇增持電子紙製造商元太科技。他從2021年買進元太科技，目前為主要持股之一，看好該公司在市場主導地為及前景。

林鴻益表示，「若沒有更好的標的，我會選擇台積電，但我找到了。」元太科技今年迄今漲約23%，同期台積電則漲11%。