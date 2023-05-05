台南一名男子去年4月在IG約了一名女網友「付費見面聊天」（俗稱傳播），當時是半夜，女子說已服用安眠藥想睡了，男子說「累了你睡沒關係，時間照算」，女子因缺錢就赴約，喝了酒後昏昏欲睡，就遭男子性侵，男子事後被判3年10月徒刑。

雙方為Instagram的朋友，男子去年4月9日凌晨2時，透過IG傳訊息給女方，表示願意付費約對方見面聊天（俗稱傳播），女子說已服用安眠藥、想睡了，男子說「累了你睡沒關係，時間照算」，女子因此到摩鐵一起喝酒聊天，後來睡意來了後躺下，卻因對方播放音樂音量過大，未完全入睡。

女子因藥效及酒精代謝交互作用，且因服藥後始終未完全入睡，呈現極度疲倦而昏睡中，男子卻趁機性侵她1次得逞；男子事後否認犯案，表示兩人是合意性交。檢方在兩人對話中，並未發現性交易字眼，男子還保證「絕對不會亂來」，但事實並非如此，因此不予採信男方說法，並依法提起公訴。

法官審理時認為，被告男子明知女子已經服藥，出現嗜睡的情況，竟然然對女方做出逾矩的行為，造成對方身心收創，可見法紀觀念薄弱，缺乏尊重他人性自主權，且事後否認犯案，又未與女方達成和解，所為實屬不該，因此處3年10月徒刑。