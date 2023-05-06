苗栗縣頭份市恆誼化工廠5日晚間發生硫化氫外洩工安意外，據傳因硫化氫屬易燃的酸性氣體，具急性劇毒性，導致6名員工身體不適、1人昏迷，消防人員在現場不斷灑水稀釋，其中有1人急送台中中國附醫救治，所幸目前無生命危險，留在院內觀察中。
中國醫藥大學附設醫院指出，38歲林姓男患者昨晚送到醫院時，意識仍清楚，經高壓氧治療後，其病情穩定，目前等候收治一般病房的毒物科病房繼續治療。
苗栗縣頭份市恆誼化工廠5日晚間發生硫化氫外洩工安意外，據傳因硫化氫屬易燃的酸性氣體，具急性劇毒性，導致6名員工身體不適、1人昏迷，消防人員在現場不斷灑水稀釋，其中有1人急送台中中國附醫救治，所幸目前無生命危險，留在院內觀察中。
中國醫藥大學附設醫院指出，38歲林姓男患者昨晚送到醫院時，意識仍清楚，經高壓氧治療後，其病情穩定，目前等候收治一般病房的毒物科病房繼續治療。
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