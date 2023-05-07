教育部國教署協助實驗教育學校發想各類特色課程，111學年計提供71所實驗教育學校教學增能與研習、課程研發與實施，以及設施設備等經費約2400萬元，讓各實驗教育學校運用補助經費結合特定教育理念與在地資源發展多元特色課程，促進教育發展。

以台中市中坑國小為例，結合當地特色馬場與實驗教育理念，以培養學生多元適性發展為中心，設計出「馬的演化歷史、馬的生命起源、馬的生態樣貌、馬的文字演變與馬有關的數學計算」五大生命教育馬學課程，帶領孩子瞭解如何協助馬兒清潔、刷毛，以及遛馬散步、互動，從而培養尊重萬物、愛護動物及珍惜生命態度。

苗栗縣南河國小則結合校園周圍生態環境，包括山村獨有的四季節氣、土地及農作，設計出「四季環境」食農課程，以一年四季畫分課程單元。例如在夏季課程，老師帶領孩子們踏入田畝中，從環境探究、學習種植花卉蔬菜，到植物開花結果，最後將種植成果分享給即將畢業的學長姊及老師，除了參與社區農事體驗，也培養孩子樂於分享的習慣。

南河國小的冬季課程則配合稻田收割季節，讓孩子體驗手工割稻並學習環境永續概念，從中提升對生態與環境保護的意識。校長曾慶寧表示，四季環境食農課程透過與社區、民間團體共同合作，除培養孩子環保、永續知能外，同時也向社會大眾展示實驗教育多元化的一面。

教育部國教署表示，將持續陪伴實驗教育學校辦學，擴大實驗教育多元樣貌，並期待更多教育工作者提供不同教育視角，一同為教育現場注入創新翻轉的活水，展現教育多元的局面。