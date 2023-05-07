大灶修復前的模樣。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

頂長社區修復逾70年大灶，找回傳統味道串起居民情誼。（影/頂長社區發展協會提供）

早期農村可見家戶使用大灶來烹煮食物，香味隨著大灶的煙氣四散，左鄰右舍都聞得到，不過時代演變，大灶被瓦斯爐取代而漸漸消失，為重現過往回憶，台南市後壁區頂長社區自立募款，投入15萬元修復一口歷史超過70年的大灶，完工後，社區阿嬤們很開心並用它來製作肉捲、九層糕等傳統菜餚，彼此分享試吃，增添不少生活趣味。

完工後，居民使用大灶來料理各種傳統美食。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

頂長社區發展協會總幹事張美雪回憶，以前小時候走在路上，經常聞到周邊家戶煮菜的飯香、魚香或是鍋巴香，她一直想找回那種味道，剛好社區的長短樹公園旁有一口閒置許久的大灶，因此決定募款來聘請泥水師傅採用竹編、泥漿粉刷等古法修復。

當大灶完成後，吸引左鄰右舍圍觀，還有60、70歲的長輩說，「這口大灶在他們小時候就存在，很開心看到重新被活化使用」，社區阿嬤們拿出好手藝聚在一起炊粿、煮玉米，並在長短樹公園內品嚐和分享。

張美雪說，近年媒合許多資源營造的長短樹公園，已成為居民休憩、談天的地方，也有不少機關團體來參訪，尤其年輕人或是在都市生活的人，對這口大灶都十分好奇，走過去還會摸摸看是不是燙的。

社區長輩很開心看到大灶重新被活化使用。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

頂長社區居民聚在一起料理食物，增加彼此間的情誼。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

「用大灶料理是一種幸福」張美雪說，使用大灶烹煮時，其散發出來的特殊香氣，是現在瓦斯爐等器具所無法取代的，大家團聚一起燒柴煮食，像是在家的感覺。社區的大灶修復完成，有的人負責料理，有的人顧火或撿柴火，透過彼此分工合作，讓這口大灶變成這裡一個新的生命力。