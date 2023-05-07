美國總統拜登政府擬比照烏克蘭模式，動用總統撥款權，首度軍援台灣5億美元的武器。政大國關中心教授湯紹成表示，美國進一步讓台灣跟大陸之間，陷入一個「安全困境」：若繼續下去，對台灣來講，是一件非常危險的事。

湯紹成7日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美援台5億美元，更進一步要把台灣人推上火線當炮灰。美國總統拜登同樣用緊急授權方案，援助烏克蘭37次；現在是對台灣的第一次，最高上限可以到10億美元，就是清庫存，折和5億美元來支援台灣。但台灣根本沒有這個需要，可是他覺得我們有需要，表面看起來是免費，像美國支援烏克蘭37次，至於怎麼還，以後再說吧。

湯紹成接著指出，美國更進一步讓台灣跟大陸之間，陷入一個「安全困境」，若兩邊不來往、沒有交流、缺乏互信，恐會使雙方之間的互動變成惡意的螺旋；比如可能是一個沒有攻擊性的作為，可是對方一定會惡意解讀，因為沒有交流、沒有溝通。

湯紹成認為，若繼續這樣走下去，當然對台灣來講，是一件非常危險的事，也剛好符合美國壓抑中國大陸的最高目的。