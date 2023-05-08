烈焰直衝天際、不停燃燒。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳金紙店半夜大火 屋主太太竟為首位平民硬幣主角

宜蘭縣蘇澳鎮陳振芳老香鋪今（8日）凌晨2時許傳出火警，頂樓烈焰直衝天際竄濃煙，同住家人包含父母、女兒和孫女4人受困3樓陽台，警消陸續將傷者救出送醫，詳細火災原因有待調查。經查發現屋主太太陳命珠竟然是首位平民硬幣主角，在地方上是出了名的熱心志工，所幸此次4人皆輕微嗆傷。

位於蘇澳鎮南寧路上經營近50年的香鋪，4、5樓於凌晨2時50分全面燃燒，當時72歲的陳姓屋主、70歲的陳太太、48歲女兒及18歲潘姓孫女受困在3樓陽台，4人大喊救命；宜蘭縣消防局獲報後即出動蘇澳、南方澳、馬賽、羅東、五結、冬山、宜蘭分隊救災人車前往，抵達現場隨即架梯搶救。

消防人員於3時8分先救出2人，另於3時25分再救出2人，皆意識清楚輕微嗆傷，送往蘇澳榮民醫院就醫。現場火勢經多條水線灌救後，於3時56分控制火勢，5時17分撲滅，起火原因有待火災調查科釐清中。