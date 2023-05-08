股神巴菲特旗下波克夏公司去年第三季砸逾41億美元買台積電ADR，但第四季就減碼86%股票，從6010萬股砍到剩下829萬股。外界好奇巴菲特出脫台積電原因，他則在股東會上透露是因為不喜歡公司「地點」，凸顯地緣政治考量，期間還提到曾與台積電創辦人張忠謀打過橋牌。

綜合外媒報導，巴菲特在波克夏年度會議上盛讚台積電是世上管理最好、最重要的公司之一，從現在的5年或10年或20年後，都可以說一樣的話。他並透露自己和張忠謀打過橋牌，「他們是非常優秀的人，非常優秀的公司。」

巴菲特強調，在晶片業找不到跟台積電屬同一個等級的公司，但話鋒一轉，他直言台積電所在地點是他調整投資策略的主要考量，稱資金配置在日本比在台灣好，讓他更自在一些，「這就是現實」。

受到美股大漲激勵，台積電ADR上漲1.48美元或1.77%，收84.97美元。台股現貨方面，台積電早盤漲9元至509元。