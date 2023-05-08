高雄一名王姓男子去年5月到夜市拜訪女姓友人小麗（化名），見對方在忙，王男竟趁機拍打小麗屁股「打招呼」，嚇到女方當場翻臉，控告王男性騷擾；法官依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，判處王男拘役30日，得易科罰金。

據判決書指出，去年5月28日晚間6時許，王男與朋友一同前往女性友人小麗經營的攤位，王男見小麗在攤位忙碌之際，竟站在小麗身後出手拍打她的臀部，這舉動讓她又驚嚇又錯愕，當場翻臉怒斥王男「為什麼拍我屁股」。

法庭審理時，王男否認犯行，辯稱自己只是用手揮了小麗大腿外側「打個招呼」，因為兩人以前是好朋友。

但小麗的友人出庭證稱，當天她跟小麗孩子在攤位後方玩，眼角餘光有看到王男一隻手拍了小麗的屁股，小麗當下感覺很不舒服。

法官審酌王男未思予他人身體應有之尊重，竟乘小麗不及抗拒而觸摸其臀部，顯然欠缺尊重他人對於身體之自主權利及心理之感受，造成小麗內心恐懼及在心理上受有傷害，行為實值非難；審酌其犯後否認犯行，迄未有任何損害賠償或道歉之犯後態度，法官依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，判處王男拘役30日，得易科罰金。

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